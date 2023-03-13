Миногина (Самарина) Ксенія
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Рождение
?.01.1838
Отец: не указан
Мать: Самарина Анна
Бракосочетание
09.11.1858
Муж: Миногинъ Кузьма
Рождение ребёнка
10.09.1859
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма
Рождение ребёнка
13.12.1861
Сын: Миногинъ Даніилъ
Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма
Рождение ребёнка
13.11.1864
Сын: Миногинъ Матвѣй
Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма
Рождение ребёнка
19.06.1867
Сын: Миногинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма
Рождение ребёнка
17.10.1869
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Сударчикова Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма
Рождение ребёнка
02.12.1873
Дочь: Самарина Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма
Рождение ребёнка
1876
Сын: Миногинъ Федоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма
Рождение ребёнка
24.02.1879
Дочь: Мамыкина Евдокия
Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма