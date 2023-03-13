Миногина (Самарина) Ксенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Самарина) Ксенія

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1838

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1838

Отец: не указан

Мать: Самарина Анна

Бракосочетание
09.11.1858

Муж: Миногинъ Кузьма

Рождение ребёнка
10.09.1859

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1861

Сын: Миногинъ Даніилъ

Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1864

Сын: Миногинъ Матвѣй

Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.06.1867

Сын: Миногинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1869

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Сударчикова Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1873

Дочь: Самарина Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1876

Сын: Миногинъ Федоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма

Рождение ребёнка
24.02.1879

Дочь: Мамыкина Евдокия

Отец ребёнка: Миногинъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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