Сударчикова (Миногина) Анна
Место рождения
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Миногинъ Кузьма
Мать: Миногина Ксенія
Бракосочетание
04.10.1896
Муж: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
29.03.1898
Сын: Сударчикова Марья
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
10.03.1901
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.02.1904
Сын: Сударчиковъ Антонъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.01.1906
Сын: Сударчиковъ Григорий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.09.1908
Сын: Сударчиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.03.1911
Сын: Сударчиковъ Василий
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.12.1913
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ