Сударчикова (Миногина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударчикова (Миногина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Миногинъ Кузьма

Мать: Миногина Ксенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.10.1896

Муж: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1898

Сын: Сударчикова Марья

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1901

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1904

Сын: Сударчиковъ Антонъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1906

Сын: Сударчиковъ Григорий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1908

Сын: Сударчиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1911

Сын: Сударчиковъ Василий

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.12.1913

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Сударчиковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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