Миногинъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения27.10.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1846
Отец: Мыногинъ Иванъ
Мать: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
10.04.1867
Сын: Миногинъ Василий
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
17.06.1868
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
13.08.1870
Сын: Миногинъ Андрей
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
11.10.1872
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
21.08.1875
Сын: Миногинъ Петръ
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Вилкова Варвара
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
04.07.1884
Сын: Миногинъ Степанъ
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
1887
Сын: Миногинъ Петръ
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Рождение ребёнка
22.09.1891
Дочь: Кулакова Ефросинья
Мать ребёнка: Миногина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Пелагея