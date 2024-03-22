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Миногинъ Степанъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.10.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1846

Отец: Мыногинъ Иванъ

Мать: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.04.1867

Сын: Миногинъ Василий

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1868

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1870

Сын: Миногинъ Андрей

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1872

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Рождение ребёнка
21.08.1875

Сын: Миногинъ Петръ

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Вилкова Варвара

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Миногинъ Степанъ

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Миногинъ Петръ

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Рождение ребёнка
22.09.1891

Дочь: Кулакова Ефросинья

Мать ребёнка: Миногина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Пелагея

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