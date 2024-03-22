Вилкова (Миногина) Варвара
Место рождения
Дата рождения1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Миногинъ Степанъ
Мать: Миногина Пелагея
Бракосочетание
10.01.1896
Муж: Вилковъ Василий
Рождение ребёнка
05.05.1901
Сын: Вилковъ Иванъ
Отец ребёнка: Вилковъ Василий
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Вилкова Анастасия
Отец ребёнка: Вилковъ Василий
Рождение ребёнка
05.07.1909
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вилковъ Василий
Рождение ребёнка
03.02.1912
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Вилковъ Василий
Рождение ребёнка
27.05.1915
Дочь: Вилкова Мария
Отец ребёнка: Вилковъ Василий