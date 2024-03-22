Вилкова (Миногина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилкова (Миногина) Варвара

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Миногинъ Степанъ

Мать: Миногина Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.01.1896

Муж: Вилковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1901

Сын: Вилковъ Иванъ

Отец ребёнка: Вилковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Вилкова Анастасия

Отец ребёнка: Вилковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1909

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вилковъ Василий

Рождение ребёнка
03.02.1912

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Вилковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1915

Дочь: Вилкова Мария

Отец ребёнка: Вилковъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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