Миногина (Кувшинова) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Анна
Рождение ребёнка
10.04.1867
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.06.1868
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
13.08.1870
Сын: Миногинъ Андрей
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
11.10.1872
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
21.08.1875
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Вилкова Варвара
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
04.07.1884
Сын: Миногинъ Степанъ
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Рождение ребёнка
22.09.1891
Дочь: Кулакова Ефросинья
Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Степанъ