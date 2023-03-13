Миногина (Кувшинова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Кувшинова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Анна

Рождение ребёнка
10.04.1867

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1868

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1870

Сын: Миногинъ Андрей

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1872

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Рождение ребёнка
21.08.1875

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Вилкова Варвара

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1884

Сын: Миногинъ Степанъ

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Рождение ребёнка
22.09.1891

Дочь: Кулакова Ефросинья

Отец ребёнка: Миногинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Степанъ

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