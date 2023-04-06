Кувшинова (Любимова) Анна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти01.02.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Любимовъ Илья
Мать: Любимова Салманида
Рождение ребёнка
01.10.1833
Дочь: Кувшинова Любовъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.03.1835
Дочь: Валявина Стефанида
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кувшиновъ Ларионъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.11.1839
Дочь: Веденеева Екатерина
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.01.1842
Сын: Кувшиновъ Иванъ
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
08.04.1844
Дочь: Горохова Агафья
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
19.02.1846
Дочь: Титова Маремьяна
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.03.1848
Сын: Кувшиновъ Алексей
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Миногина Пелагея
Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кувшиновъ Иванъ
Смерть
01.02.1850