Кувшинова (Любимова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова (Любимова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1813

Дата смерти

01.02.1850

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Любимовъ Илья

Мать: Любимова Салманида

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1833

Дочь: Кувшинова Любовъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1835

Дочь: Валявина Стефанида

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кувшиновъ Ларионъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Рождение ребёнка
22.11.1839

Дочь: Веденеева Екатерина

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1842

Сын: Кувшиновъ Иванъ

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1844

Дочь: Горохова Агафья

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1846

Дочь: Титова Маремьяна

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.03.1848

Сын: Кувшиновъ Алексей

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Миногина Пелагея

Отец ребёнка: Кувшиновъ Иванъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшиновъ Иванъ

Смерть
01.02.1850
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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