Веденеева (Кувшинова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веденеева (Кувшинова) Екатерина

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.11.1839

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1839

Отец: Кувшиновъ Иванъ

Мать: Кувшинова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
18.09.1859

Муж: Веденеевъ Дмитрій

Рождение ребёнка
13.09.1861

Дочь: Чигрова Пелагея

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
01.10.1863

Дочь: Гальцева Устинья

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
10.09.1865

Дочь: Куокушкина Надежда

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1867

Дочь: Веденеева Любовь

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Рождение ребёнка
20.09.1868

Сын: Веденеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Веденеевъ Матвей

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Рождение ребёнка
20.06.1872

Дочь: Севастьянова Февронья

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Мокина Акулина

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
30.08.1874

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
04.05.1879

Сын: Веденеевъ Иванъ

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Александровка
Рождение ребёнка
03.03.1883

Сын: Веденеевъ Василий

Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій

Александровка