Веденеева (Кувшинова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения22.11.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1839
Отец: Кувшиновъ Иванъ
Мать: Кувшинова Анна
Бракосочетание
18.09.1859
Муж: Веденеевъ Дмитрій
Рождение ребёнка
13.09.1861
Дочь: Чигрова Пелагея
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
01.10.1863
Дочь: Гальцева Устинья
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
10.09.1865
Дочь: Куокушкина Надежда
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1867
Дочь: Веденеева Любовь
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Рождение ребёнка
20.09.1868
Сын: Веденеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
1870
Сын: Веденеевъ Матвей
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Рождение ребёнка
20.06.1872
Дочь: Севастьянова Февронья
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Мокина Акулина
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
30.08.1874
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
04.05.1879
Сын: Веденеевъ Иванъ
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Александровка
Рождение ребёнка
03.03.1883
Сын: Веденеевъ Василий
Отец ребёнка: Веденеевъ Дмитрій
Александровка