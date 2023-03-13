Куокушкина (Веденеева) Надежда
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.09.1865
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1865
Отец: Веденеевъ Дмитрій
Мать: Веденеева Екатерина
Александровка
Бракосочетание
06.11.1883
Муж: Кокушкинъ Василий
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кокушкинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Василий
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кокушкинъ Георгий
Отец ребёнка: Кокушкинъ Василий
Рождение ребёнка
18.12.1891
Сын: Кокушкинъ Антонъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Василий
Александровка - Орскъ
Рождение ребёнка
28.04.1894
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кокушкинъ Василий
Александровка - Орскъ
Рождение ребёнка
18.08.1896
Сын: Кокушкинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Василий
Александровка - Орскъ