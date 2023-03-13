Куокушкина (Веденеева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куокушкина (Веденеева) Надежда

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.09.1865

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1865

Отец: Веденеевъ Дмитрій

Мать: Веденеева Екатерина

Александровка
Бракосочетание
06.11.1883

Муж: Кокушкинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Кокушкинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Василий

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кокушкинъ Георгий

Отец ребёнка: Кокушкинъ Василий

Рождение ребёнка
18.12.1891

Сын: Кокушкинъ Антонъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Василий

Александровка - Орскъ
Рождение ребёнка
28.04.1894

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кокушкинъ Василий

Александровка - Орскъ
Рождение ребёнка
18.08.1896

Сын: Кокушкинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Василий

Александровка - Орскъ
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