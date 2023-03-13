Веденеевъ Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Веденеевъ Дмитрій
Мать: Веденеева Екатерина
Бракосочетание
12.06.1888
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1891
Сын: Веденеевъ Григорий
Мать ребёнка: Обжорина, Веденеева Агаѳія
Александровка
Рождение ребёнка
?.09.1893
Сын: Веденеевъ Семенъ
Мать ребёнка: Обжорина, Веденеева Агаѳія