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Веденеевъ Матвей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Веденеевъ Дмитрій

Мать: Веденеева Екатерина

Бракосочетание
12.06.1888

Жена: Обжорина, Веденеева Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1891

Сын: Веденеевъ Григорий

Мать ребёнка: Обжорина, Веденеева Агаѳія

Александровка
Рождение ребёнка
?.09.1893

Сын: Веденеевъ Семенъ

Мать ребёнка: Обжорина, Веденеева Агаѳія

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