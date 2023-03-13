Чигрова (Веденеева) Пелагея
Место рожденияАлександровка
Дата рождения13.09.1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1861
Отец: Веденеевъ Дмитрій
Мать: Веденеева Екатерина
Александровка
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чигровъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
22.11.1891
Сын: Чигровъ Константинъ
Отец ребёнка: Чигровъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
23.02.1894
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Чигровъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1897
Сын: Чигровъ Василий
Отец ребёнка: Чигровъ Василий
Александровка
Рождение ребёнка
10.04.1903
Сын: Чигровъ Георгий
Отец ребёнка: Чигровъ Василий
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Евдокия
Отец ребёнка: Чигровъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чигровъ Василий