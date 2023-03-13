Чигровъ Василий
Место рожденияАлександровка
Дата рождения01.03.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1856
Отец: Чигровъ Абрамъ
Мать: Чигрова Василиса
Александровка
Рождение ребёнка
21.01.1884
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Чигрова Пелагея
Александровка
Рождение ребёнка
22.11.1891
Сын: Чигровъ Константинъ
Мать ребёнка: Чигрова Пелагея
Александровка
Рождение ребёнка
23.02.1894
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Чигрова Пелагея
Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1897
Сын: Чигровъ Василий
Мать ребёнка: Чигрова Пелагея
Александровка
Рождение ребёнка
10.04.1903
Сын: Чигровъ Георгий
Мать ребёнка: Чигрова Пелагея
Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова Евдокия
Мать ребёнка: Чигрова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чигрова Пелагея