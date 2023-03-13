Чигровъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигровъ Василий

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

01.03.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1856

Отец: Чигровъ Абрамъ

Мать: Чигрова Василиса

Александровка
Рождение ребёнка
21.01.1884

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Чигрова Пелагея

Александровка
Рождение ребёнка
22.11.1891

Сын: Чигровъ Константинъ

Мать ребёнка: Чигрова Пелагея

Александровка
Рождение ребёнка
23.02.1894

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Чигрова Пелагея

Александровка
Рождение ребёнка
01.03.1897

Сын: Чигровъ Василий

Мать ребёнка: Чигрова Пелагея

Александровка
Рождение ребёнка
10.04.1903

Сын: Чигровъ Георгий

Мать ребёнка: Чигрова Пелагея

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Евдокия

Мать ребёнка: Чигрова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чигрова Пелагея

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