Вилковъ Василий
Место рождения
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Вилковъ Николай
Мать: Вилкова Ксения Михайлова
Бракосочетание
10.01.1896
Жена: Вилкова Варвара
Рождение ребёнка
05.05.1901
Сын: Вилковъ Иванъ
Мать ребёнка: Вилкова Варвара
Рождение ребёнка
21.10.1906
Дочь: Вилкова Анастасия
Мать ребёнка: Вилкова Варвара
Рождение ребёнка
05.07.1909
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Вилкова Варвара
Рождение ребёнка
03.02.1912
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Вилкова Варвара
Рождение ребёнка
27.05.1915
Дочь: Вилкова Мария
Мать ребёнка: Вилкова Варвара