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Вилковъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Вилковъ Николай

Мать: Вилкова Ксения Михайлова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.01.1896

Жена: Вилкова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1901

Сын: Вилковъ Иванъ

Мать ребёнка: Вилкова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1906

Дочь: Вилкова Анастасия

Мать ребёнка: Вилкова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1909

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Вилкова Варвара

Рождение ребёнка
03.02.1912

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Вилкова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1915

Дочь: Вилкова Мария

Мать ребёнка: Вилкова Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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