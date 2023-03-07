Колбанова (Перехватова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбанова (Перехватова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.08.1815

Дата смерти

15.11.1856

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1815

Отец: Перехватовъ Яковъ

Мать: Перехватова Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1835

Муж: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.08.1836

Дочь: Матвѣева Наталья

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.05.1838

Дочь: Колбанова Гликерия

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.08.1839

Сын: Колбановъ Агафонъ

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1841

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1844

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1844

Дочь: Колбанова Евфимия

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1847

Сын: Колбановъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1849

Дочь: Сударчикова Мария

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1851

Сын: Колбановъ Никифоръ

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.08.1852

Сын: Колбановъ Федоръ

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1854

Дочь: Аполлинария

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.01.1854

Сын: Колбановъ Иванъ

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1856

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Колбановъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.11.1856
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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