Колбанова (Перехватова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения04.08.1815
Дата смерти15.11.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Перехватовъ Яковъ
Мать: Перехватова Фекла
Муж: Колбановъ Григорій
Дочь: Матвѣева Наталья
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Дочь: Колбанова Гликерия
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Сын: Колбановъ Агафонъ
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Дочь: Колбанова Евфимия
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Сын: Колбановъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Дочь: Сударчикова Мария
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Сын: Колбановъ Никифоръ
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Сын: Колбановъ Федоръ
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Дочь: Аполлинария
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Сын: Колбановъ Иванъ
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Колбановъ Григорій