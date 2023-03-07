Щипакина (Перехватова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения06.08.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1833
Отец: Перехватовъ Яковъ
Мать: Перехватова Елена
Рождение ребёнка
01.12.1856
Сын: Перехватовъ Николай
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
12.01.1858
Муж: Щипакинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
01.11.1858
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
13.11.1859
Дочь: Трубникова Екатерина
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
25.10.1862
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.05.1866
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ
Рождение ребёнка
04.07.1875
Сын: Щипакинъ Сергей
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щипакинъ Степанъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ