Щипакина (Перехватова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Перехватова) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

06.08.1833

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1833

Отец: Перехватовъ Яковъ

Мать: Перехватова Елена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.12.1856

Сын: Перехватовъ Николай

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.01.1858

Муж: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1858

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.11.1859

Дочь: Трубникова Екатерина

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1862

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.05.1866

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Щипакинъ Сергей

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипакинъ Степанъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Михаилъ

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