Трубникова (Щипакина) Екатерина
Место рождения
Дата рождения13.11.1859
Дата смерти31.08.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1859
Отец: Щипакинъ Михаилъ
Мать: Щипакина Авдотья
Рождение ребёнка
03.11.1879
Дочь: Ляпкина Матрена
Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій
Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1883
Дочь: Трубникова Пелагѣя
Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій
Рождение ребёнка
1885
Сын: Трубниковъ Дмитрій
Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій
Рождение ребёнка
18.04.1891
Сын: Трубниковъ Захаръ
Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій
Рождение ребёнка
19.08.1893
Дочь: Трубникова Наталія
Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубниковъ Григорій
Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трубниковъ Евтихій
Смерть
31.08.1893
Причина смерти: Воспаления живота