Трубникова (Щипакина) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова (Щипакина) Екатерина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.11.1859

Дата смерти

31.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1859

Отец: Щипакинъ Михаилъ

Мать: Щипакина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1879

Дочь: Ляпкина Матрена

Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій

Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1883

Дочь: Трубникова Пелагѣя

Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій

Рождение ребёнка
1885

Сын: Трубниковъ Дмитрій

Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій

Рождение ребёнка
18.04.1891

Сын: Трубниковъ Захаръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1893

Дочь: Трубникова Наталія

Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубниковъ Григорій

Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубниковъ Евтихій

Смерть
31.08.1893
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Воспаления живота
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