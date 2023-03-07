Трубниковъ Евтихій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубниковъ Евтихій

Трубниковъ Евтихій

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1858

Отец: Трубниковъ Иванъ

Мать: Трубникова Опарина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.11.1879

Дочь: Ляпкина Матрена

Мать ребёнка: Трубникова Екатерина

Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1883

Дочь: Трубникова Пелагѣя

Мать ребёнка: Трубникова Екатерина

Рождение ребёнка
1885

Сын: Трубниковъ Дмитрій

Мать ребёнка: Трубникова Екатерина

Рождение ребёнка
18.04.1891

Сын: Трубниковъ Захаръ

Мать ребёнка: Трубникова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.08.1893

Дочь: Трубникова Наталія

Мать ребёнка: Трубникова Екатерина

Александровка
Бракосочетание
18.10.1893

Жена: Трубникова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1894

Сын: Трубниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Трубникова Агаѳія

Рождение ребёнка
21.09.1896

Сын: Трубниковъ Петръ

Мать ребёнка: Трубникова Агаѳія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1901

Сын: Трубниковъ Василий

Мать ребёнка: Трубникова Агаѳія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1907

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Трубникова Агаѳія

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трубниковъ Григорій

Мать ребёнка: Трубникова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубникова Екатерина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close