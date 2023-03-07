Трубниковъ Евтихій
Место рождения
Дата рождения04.04.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1858
Отец: Трубниковъ Иванъ
Мать: Трубникова Опарина Дарія
Рождение ребёнка
03.11.1879
Дочь: Ляпкина Матрена
Мать ребёнка: Трубникова Екатерина
Александровка
Рождение ребёнка
05.10.1883
Дочь: Трубникова Пелагѣя
Мать ребёнка: Трубникова Екатерина
Рождение ребёнка
1885
Сын: Трубниковъ Дмитрій
Мать ребёнка: Трубникова Екатерина
Рождение ребёнка
18.04.1891
Сын: Трубниковъ Захаръ
Мать ребёнка: Трубникова Екатерина
Рождение ребёнка
19.08.1893
Дочь: Трубникова Наталія
Мать ребёнка: Трубникова Екатерина
Александровка
Бракосочетание
18.10.1893
Жена: Трубникова Агаѳія
Рождение ребёнка
04.09.1894
Сын: Трубниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Трубникова Агаѳія
Рождение ребёнка
21.09.1896
Сын: Трубниковъ Петръ
Мать ребёнка: Трубникова Агаѳія
Рождение ребёнка
24.09.1901
Сын: Трубниковъ Василий
Мать ребёнка: Трубникова Агаѳія
Рождение ребёнка
26.10.1907
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Трубникова Агаѳія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трубниковъ Григорій
Мать ребёнка: Трубникова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубникова Екатерина