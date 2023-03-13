Трубниковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубниковъ Иванъ

Трубниковъ Иванъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1894

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1894

Отец: Трубниковъ Евтихій

Мать: Трубникова Агаѳія

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close