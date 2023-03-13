Трубникова (Романова) Агаѳія
Место рожденияАлександровка
Дата рождения15.04.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1873
Отец: Романовъ Романъ
Мать: Романова Татьяна
Александровка
Бракосочетание
18.10.1893
Муж: Трубниковъ Евтихій
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1894
Сын: Трубниковъ Иванъ
Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій
Рождение ребёнка
21.09.1896
Сын: Трубниковъ Петръ
Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій
Рождение ребёнка
24.09.1901
Сын: Трубниковъ Василий
Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій
Рождение ребёнка
26.10.1907
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій