Трубникова (Романова) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрубникова (Романова) Агаѳія

Трубникова (Романова) Агаѳія

avatar

Место рождения

Александровка

Дата рождения

15.04.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1873

Отец: Романовъ Романъ

Мать: Романова Татьяна

Александровка
Бракосочетание
18.10.1893

Муж: Трубниковъ Евтихій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1894

Сын: Трубниковъ Иванъ

Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій

Рождение ребёнка
21.09.1896

Сын: Трубниковъ Петръ

Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1901

Сын: Трубниковъ Василий

Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1907

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Трубниковъ Евтихій

Сосновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close