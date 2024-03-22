Трубникова Опарина (Миногина) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубникова Опарина (Миногина) Дарія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Мыногинъ Василій

Мать: Миногина Пелагѣя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1848

Муж: Трубниковъ Иванъ

Рождение ребёнка
25.12.1849

Сын: Трубниковъ Василій

Отец ребёнка: Трубниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1853

Сын: Трубниковъ Афонасий

Отец ребёнка: Трубниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.01.1856

Дочь: Ерышева Аполлинария

Отец ребёнка: Трубниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.04.1858

Сын: Трубниковъ Евтихій

Отец ребёнка: Трубниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1862

Сын: Трубниковъ Николай

Отец ребёнка: Трубниковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.04.1866

Муж: Опаринъ Гаврила

Рождение ребёнка
28.04.1867

Сын: Опаринъ Николай

Отец ребёнка: Опаринъ Гаврила

Александровка
Рождение ребёнка
26.01.1869

Сын: Опаринъ Иванъ

Отец ребёнка: Опаринъ Гаврила

Александровка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Опаринъ Петръ

Отец ребёнка: Опаринъ Гаврила

Рождение ребёнка
05.12.1873

Сын: Опаринъ Николай

Отец ребёнка: Опаринъ Гаврила

Александровка
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