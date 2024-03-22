Трубникова Опарина (Миногина) Дарія
Место рождения
Дата рождения1831
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Мыногинъ Василій
Мать: Миногина Пелагѣя
Бракосочетание
04.02.1848
Муж: Трубниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.12.1849
Сын: Трубниковъ Василій
Отец ребёнка: Трубниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
16.01.1853
Сын: Трубниковъ Афонасий
Отец ребёнка: Трубниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.01.1856
Дочь: Ерышева Аполлинария
Отец ребёнка: Трубниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
04.04.1858
Сын: Трубниковъ Евтихій
Отец ребёнка: Трубниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.05.1862
Сын: Трубниковъ Николай
Отец ребёнка: Трубниковъ Иванъ
Бракосочетание
24.04.1866
Муж: Опаринъ Гаврила
Рождение ребёнка
28.04.1867
Сын: Опаринъ Николай
Отец ребёнка: Опаринъ Гаврила
Александровка
Рождение ребёнка
26.01.1869
Сын: Опаринъ Иванъ
Отец ребёнка: Опаринъ Гаврила
Александровка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Опаринъ Петръ
Отец ребёнка: Опаринъ Гаврила
Рождение ребёнка
05.12.1873
Сын: Опаринъ Николай
Отец ребёнка: Опаринъ Гаврила
Александровка