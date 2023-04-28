Ерышева (Трубникова) Аполлинария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерышева (Трубникова) Аполлинария

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.01.1856

Дата смерти

23.01.1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1856

Отец: Трубниковъ Иванъ

Мать: Трубникова Опарина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.05.1874

Муж: Ерышевъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1884

Дочь: Бусарева Гликерья

Отец ребёнка: Ерышевъ Василий

Александровка
Смерть
23.01.1890
Александровка
Причина смерти: простуды
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