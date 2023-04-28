Ерышева (Трубникова) Аполлинария
Место рождения
Дата рождения03.01.1856
Дата смерти23.01.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1856
Отец: Трубниковъ Иванъ
Мать: Трубникова Опарина Дарія
Бракосочетание
22.05.1874
Муж: Ерышевъ Василий
Рождение ребёнка
09.05.1884
Дочь: Бусарева Гликерья
Отец ребёнка: Ерышевъ Василий
Александровка
Смерть
23.01.1890
Александровка
Причина смерти: простуды