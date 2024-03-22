Миногина (Долматова) Пелагѣя
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти?.10.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Долматовъ Степанъ
Мать: Долматова Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Трубникова Опарина Дарія
Отец ребёнка: Мыногинъ Василій
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Назарова Анастасія
Отец ребёнка: Мыногинъ Василій
Рождение ребёнка
28.01.1835
Сын: Миногинъ Григорій
Отец ребёнка: Мыногинъ Василій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мыногинъ Василій
Смерть
?.10.1836
Причина смерти: родами