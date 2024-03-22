Миногина (Долматова) Пелагѣя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Долматова) Пелагѣя

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Дата смерти

?.10.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Долматовъ Степанъ

Мать: Долматова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Трубникова Опарина Дарія

Отец ребёнка: Мыногинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Назарова Анастасія

Отец ребёнка: Мыногинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.01.1835

Сын: Миногинъ Григорій

Отец ребёнка: Мыногинъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыногинъ Василій

Смерть
?.10.1836
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: родами
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