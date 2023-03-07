Долматовъ Степанъ
Место рождения
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Долматовъ Петръ
Мать: Долматова Федосья
Бракосочетание
22.01.1800
Жена: Долматова Прасковья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Панфилова Маланія
Мать ребёнка: Долматова Прасковья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Миногина Пелагѣя
Мать ребёнка: Долматова Прасковья
Рождение ребёнка
04.12.1809
Сын: Долматовъ Николай
Мать ребёнка: Долматова Прасковья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Долматовъ Андрей
Мать ребёнка: Долматова Прасковья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Долматовъ Федоръ
Мать ребёнка: Долматова Прасковья
Рождение ребёнка
08.12.1813
Дочь: Матросова Лукерья
Мать ребёнка: Долматова Прасковья
Рождение ребёнка
09.12.1814
Дочь: Долматова Анна
Мать ребёнка: Долматова Прасковья
Рождение ребёнка
08.02.1816
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Долматова Прасковья