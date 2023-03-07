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Долматовъ Степанъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Долматовъ Петръ

Мать: Долматова Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1800

Жена: Долматова Прасковья

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Панфилова Маланія

Мать ребёнка: Долматова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Миногина Пелагѣя

Мать ребёнка: Долматова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1809

Сын: Долматовъ Николай

Мать ребёнка: Долматова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Долматовъ Андрей

Мать ребёнка: Долматова Прасковья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Долматовъ Федоръ

Мать ребёнка: Долматова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1813

Дочь: Матросова Лукерья

Мать ребёнка: Долматова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1814

Дочь: Долматова Анна

Мать ребёнка: Долматова Прасковья

Рождение ребёнка
08.02.1816

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Долматова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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