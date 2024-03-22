Панфилова (Долматова) Маланія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова (Долматова) Маланія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1805

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Долматовъ Степанъ

Мать: Долматова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Панфиловъ Гаврила

Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Романова Матрена

Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.03.1835

Сын: Панфиловъ Василій

Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1837

Дочь: Чекалова Устинья

Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.02.1840

Сын: Панфиловъ Федоръ

Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1842

Сын: Панфиловъ Филиппъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.1845

Дочь: Самохина Агриппина

Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Степанъ

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