Панфилова (Долматова) Маланія
Место рождения
Дата рождения1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Долматовъ Степанъ
Мать: Долматова Прасковья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Панфиловъ Гаврила
Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Романова Матрена
Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.03.1835
Сын: Панфиловъ Василій
Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.10.1837
Дочь: Чекалова Устинья
Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ
Рождение ребёнка
16.02.1840
Сын: Панфиловъ Федоръ
Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ
Рождение ребёнка
06.11.1842
Сын: Панфиловъ Филиппъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ
Рождение ребёнка
17.06.1845
Дочь: Самохина Агриппина
Отец ребёнка: Панфиловъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Степанъ