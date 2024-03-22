Панфиловъ Василій
Место рождения
Дата рождения24.03.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1835
Отец: Панфиловъ Степанъ
Мать: Панфилова Маланія
Рождение ребёнка
30.01.1874
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Панфилова Агафія Филиппова
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.08.1875
Сын: Панфиловъ Фролъ
Мать ребёнка: Панфилова Агафія Филиппова
Залѣсово, Каликинская волость
Бракосочетание
Неизвестно