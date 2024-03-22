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Панфиловъ Василій

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.03.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1835

Отец: Панфиловъ Степанъ

Мать: Панфилова Маланія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.01.1874

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Панфилова Агафія Филиппова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.08.1875

Сын: Панфиловъ Фролъ

Мать ребёнка: Панфилова Агафія Филиппова

Залѣсово, Каликинская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Агафія Филиппова

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