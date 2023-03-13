Панфилова Агафія Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Агафія Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1874

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Панфиловъ Василій

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.08.1875

Сын: Панфиловъ Фролъ

Отец ребёнка: Панфиловъ Василій

Залѣсово, Каликинская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Василій

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