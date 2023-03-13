Панфилова Агафія Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1874
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Панфиловъ Василій
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.08.1875
Сын: Панфиловъ Фролъ
Отец ребёнка: Панфиловъ Василій
Залѣсово, Каликинская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Василій