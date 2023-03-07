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Панфиловъ Гаврила

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Панфиловъ Степанъ

Мать: Панфилова Маланія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1880

Сын: Панфиловъ Василій

Мать ребёнка: Панфилова Матрона Иванова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1882

Сын: Панфиловъ Тимоѳей

Мать ребёнка: Панфилова Матрона Иванова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1883

Дочь: Прасковія

Мать ребёнка: Панфилова Матрона Иванова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1885

Дочь: Евдокія

Мать ребёнка: Панфилова Матрона Иванова

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панфилова Матрона Иванова

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