Панфиловъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Панфиловъ Степанъ
Мать: Панфилова Маланія
Рождение ребёнка
22.02.1880
Сын: Панфиловъ Василій
Мать ребёнка: Панфилова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1882
Сын: Панфиловъ Тимоѳей
Мать ребёнка: Панфилова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
08.10.1883
Дочь: Прасковія
Мать ребёнка: Панфилова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
13.02.1885
Дочь: Евдокія
Мать ребёнка: Панфилова Матрона Иванова
Бракосочетание
Неизвестно