Панфилова Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панфилова Матрона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1880

Сын: Панфиловъ Василій

Отец ребёнка: Панфиловъ Гаврила

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.02.1882

Сын: Панфиловъ Тимоѳей

Отец ребёнка: Панфиловъ Гаврила

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1883

Дочь: Прасковія

Отец ребёнка: Панфиловъ Гаврила

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.02.1885

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Панфиловъ Гаврила

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панфиловъ Гаврила

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