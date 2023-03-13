Панфилова Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1880
Сын: Панфиловъ Василій
Отец ребёнка: Панфиловъ Гаврила
Рождение ребёнка
18.02.1882
Сын: Панфиловъ Тимоѳей
Отец ребёнка: Панфиловъ Гаврила
Рождение ребёнка
08.10.1883
Дочь: Прасковія
Отец ребёнка: Панфиловъ Гаврила
Рождение ребёнка
13.02.1885
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Панфиловъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панфиловъ Гаврила