Романова (Панфилова) Матрена
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти05.01.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Панфиловъ Степанъ
Мать: Панфилова Маланія
Бракосочетание
10.02.1854
Муж: Романовъ Митрофанъ
Рождение ребёнка
28.07.1855
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
23.11.1857
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
26.05.1860
Сын: Романовъ Иванъ
Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
14.07.1862
Дочь: Баранова Елена
Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ
Михайловка
Рождение ребёнка
02.04.1865
Дочь: Марія
Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ
Михайловка
Смерть
05.01.1866
Михайловка