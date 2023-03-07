Романова (Панфилова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Панфилова) Матрена

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1832

Дата смерти

05.01.1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Панфиловъ Степанъ

Мать: Панфилова Маланія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.02.1854

Муж: Романовъ Митрофанъ

Рождение ребёнка
28.07.1855

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
23.11.1857

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
26.05.1860

Сын: Романовъ Иванъ

Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
14.07.1862

Дочь: Баранова Елена

Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ

Михайловка
Рождение ребёнка
02.04.1865

Дочь: Марія

Отец ребёнка: Романовъ Митрофанъ

Михайловка
Смерть
05.01.1866
Михайловка
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