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Баранова (Романова) Елена

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Место рождения

Михайловка

Дата рождения

14.07.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1862

Отец: Романовъ Митрофанъ

Мать: Романова Матрена

Михайловка
Бракосочетание
25.01.1880

Муж: Барановъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1880

Сын: Барановъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Барановъ Иванъ

Рождение ребёнка
12.05.1884

Сын: Барановъ Никита

Отец ребёнка: Барановъ Иванъ

Михайловка
Рождение ребёнка
1892

Сын: Барановъ Михаилъ

Отец ребёнка: Барановъ Иванъ

Рождение ребёнка
27.07.1893

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Барановъ Иванъ

Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния
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