Баранова (Романова) Елена
Место рожденияМихайловка
Дата рождения14.07.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1862
Отец: Романовъ Митрофанъ
Мать: Романова Матрена
Михайловка
Бракосочетание
25.01.1880
Муж: Барановъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.09.1880
Сын: Барановъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Барановъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.05.1884
Сын: Барановъ Никита
Отец ребёнка: Барановъ Иванъ
Михайловка
Рождение ребёнка
1892
Сын: Барановъ Михаилъ
Отец ребёнка: Барановъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.07.1893
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Барановъ Иванъ
Михайловская, Орский уезд, Оренбургская губерния