Долматова (Кулакова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смерти25.09.1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Кулаковъ Спиридонъ
Бракосочетание
22.01.1800
Муж: Долматовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Панфилова Маланія
Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Миногина Пелагѣя
Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ
Рождение ребёнка
04.12.1809
Сын: Долматовъ Николай
Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1809
Сын: Долматовъ Андрей
Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ
Рождение ребёнка
1811
Сын: Долматовъ Федоръ
Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ
Рождение ребёнка
08.12.1813
Дочь: Матросова Лукерья
Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.12.1814
Дочь: Долматова Анна
Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ
Рождение ребёнка
08.02.1816
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ
Смерть
25.09.1843