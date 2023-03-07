Долматова (Кулакова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматова (Кулакова) Прасковья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Дата смерти

25.09.1843

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Кулаковъ Спиридонъ

Мать: Кулакова Катерина Никитина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
22.01.1800

Муж: Долматовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Панфилова Маланія

Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Миногина Пелагѣя

Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1809

Сын: Долматовъ Николай

Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Долматовъ Андрей

Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ

Рождение ребёнка
1811

Сын: Долматовъ Федоръ

Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1813

Дочь: Матросова Лукерья

Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1814

Дочь: Долматова Анна

Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ

Рождение ребёнка
08.02.1816

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Долматовъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.09.1843
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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