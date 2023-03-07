Матвѣева (Колбанова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатвѣева (Колбанова) Наталья

Матвѣева (Колбанова) Наталья

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.08.1836

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1836

Отец: Колбановъ Григорій

Мать: Колбанова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.02.1859

Муж: Матвѣевъ Михаилъ

Рождение ребёнка
22.06.1862

Сын: Матвѣевъ Иванъ

Отец ребёнка: Матвѣевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1864

Сын: Матвѣевъ Александръ

Отец ребёнка: Матвѣевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.11.1866

Сын: Матвѣевъ Галактіонъ

Отец ребёнка: Матвѣевъ Михаилъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1869

Сын: Матвѣевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Матвѣевъ Михаилъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.04.1875

Сын: Матвѣевъ Георгій

Отец ребёнка: Матвѣевъ Михаилъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close