Матвѣева (Колбанова) Наталья
Место рождения
Дата рождения02.08.1836
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1836
Отец: Колбановъ Григорій
Мать: Колбанова Авдотья
Бракосочетание
13.02.1859
Муж: Матвѣевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
22.06.1862
Сын: Матвѣевъ Иванъ
Отец ребёнка: Матвѣевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
20.11.1864
Сын: Матвѣевъ Александръ
Отец ребёнка: Матвѣевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
06.11.1866
Сын: Матвѣевъ Галактіонъ
Отец ребёнка: Матвѣевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
07.07.1869
Сын: Матвѣевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Матвѣевъ Михаилъ
Рождение ребёнка
16.04.1875
Сын: Матвѣевъ Георгій
Отец ребёнка: Матвѣевъ Михаилъ