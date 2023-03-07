Щипакина (Филатова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Филатова) Александра

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.05.1853

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1853

Отец: Филатовъ Андрей

Мать: Филатова Маремьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1873

Дочь: Бурзянцева Стефанида

Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.07.1879

Дочь: Ерастова Пелагея

Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.11.1883

Дочь: Щипакина Екатерина

Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ

Рождение ребёнка
22.02.1888

Дочь: Коскина Клавдия

Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.02.1891

Дочь: Кувшинова Елена

Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1893

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипакинъ Федоръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Александръ

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