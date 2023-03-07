Щипакина (Филатова) Александра
Место рождения
Дата рождения20.05.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1853
Отец: Филатовъ Андрей
Мать: Филатова Маремьяна
Рождение ребёнка
02.11.1873
Дочь: Бурзянцева Стефанида
Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ
Рождение ребёнка
19.07.1879
Дочь: Ерастова Пелагея
Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.11.1883
Дочь: Щипакина Екатерина
Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ
Рождение ребёнка
22.02.1888
Дочь: Коскина Клавдия
Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ
Рождение ребёнка
21.02.1891
Дочь: Кувшинова Елена
Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ
Рождение ребёнка
04.08.1893
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щипакинъ Федоръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Александръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Александръ