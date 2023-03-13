Щипакинъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щипакинъ Александръ
Мать: Щипакина Александра
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Щипакина Зинаида
Мать ребёнка: Щипакина Пелагея Гаврилова
Рождение ребёнка
11.07.1899
Сын: Щипакинъ Владимиръ
Мать ребёнка: Щипакина Пелагея Гаврилова
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно