Щипакинъ Федоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакинъ Федоръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щипакинъ Александръ

Мать: Щипакина Александра

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Щипакина Зинаида

Мать ребёнка: Щипакина Пелагея Гаврилова

Рождение ребёнка
11.07.1899

Сын: Щипакинъ Владимиръ

Мать ребёнка: Щипакина Пелагея Гаврилова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щипакина Пелагея Гаврилова

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