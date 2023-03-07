Ерастова (Щипакина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерастова (Щипакина) Пелагея

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

19.07.1879

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1879

Отец: Щипакинъ Александръ

Мать: Щипакина Александра

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
24.01.1896

Муж: Ерастовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1898

Сын: Ерастовъ Василискъ

Отец ребёнка: Ерастовъ Василій

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1902

Сын: Ерастовъ Владимиръ

Отец ребёнка: Ерастовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1905

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Ерастовъ Василій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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