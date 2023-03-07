Ерастова (Щипакина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения19.07.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1879
Отец: Щипакинъ Александръ
Мать: Щипакина Александра
Бракосочетание
24.01.1896
Муж: Ерастовъ Василій
Рождение ребёнка
07.05.1898
Сын: Ерастовъ Василискъ
Отец ребёнка: Ерастовъ Василій
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.07.1902
Сын: Ерастовъ Владимиръ
Отец ребёнка: Ерастовъ Василій
Рождение ребёнка
11.01.1905
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Ерастовъ Василій