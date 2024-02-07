Калугина (Казанцева) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти25.03.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
07.04.1899
Дочь: Лобачёва Александра Николаевна
Отец ребёнка: Калугин Николай Васильевич
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1901
Сын: Калугин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Калугин Николай Васильевич
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1903
Отец ребёнка: Калугин Николай Васильевич
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1904
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Калугин Николай Васильевич
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1906
Дочь: Ром-Реа Вера Николаевна
Отец ребёнка: Калугин Николай Васильевич
г. Подольск, Московская область
Смерть
25.03.1908
г. Подольск, Московская область
Причина смерти: При родах внутреннее кровотечение