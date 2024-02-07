Калугина (Казанцева) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Казанцева) Анна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

25.03.1908

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Казанцев Константин Константинович

Мать: Казанцева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
07.04.1899

Дочь: Лобачёва Александра Николаевна

Отец ребёнка: Калугин Николай Васильевич

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Калугин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Калугин Николай Васильевич

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Калугин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Калугин Николай Васильевич

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1904

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Калугин Николай Васильевич

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1906

Дочь: Ром-Реа Вера Николаевна

Отец ребёнка: Калугин Николай Васильевич

г. Подольск, Московская область
Смерть
25.03.1908
г. Подольск, Московская область
Причина смерти: При родах внутреннее кровотечение
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