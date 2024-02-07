Ром-Реа (Калугина) Вера Николаевна
Место рожденияг. Подольск, Московская область
Дата рождения26.04.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1906
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ром-Реа ?
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ром-Реа ?
Смерть
Неизвестно