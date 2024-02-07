Ром-Реа (Калугина) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ром-Реа (Калугина) Вера Николаевна

Место рождения

г. Подольск, Московская область

Дата рождения

26.04.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1906

Отец: Калугин Николай Васильевич

Мать: Калугина Анна Константиновна

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ром-Реа ?

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ром-Реа ?

Смерть
Неизвестно
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