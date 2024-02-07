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Калугин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

12.05.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Калугин Василий Иванович

Мать: Калугина Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
07.04.1899

Дочь: Лобачёва Александра Николаевна

Мать ребёнка: Калугина Анна Константиновна

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1901

Сын: Калугин Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Калугина Анна Константиновна

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Калугин Борис Николаевич

Мать ребёнка: Калугина Анна Константиновна

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1904

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Калугина Анна Константиновна

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1906

Дочь: Ром-Реа Вера Николаевна

Мать ребёнка: Калугина Анна Константиновна

г. Подольск, Московская область
Смерть
12.05.1930
Причина смерти: Убийство
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