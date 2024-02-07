Калугин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти12.05.1930
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
07.04.1899
Дочь: Лобачёва Александра Николаевна
Мать ребёнка: Калугина Анна Константиновна
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1901
Сын: Калугин Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Калугина Анна Константиновна
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
01.03.1903
Мать ребёнка: Калугина Анна Константиновна
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1904
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Калугина Анна Константиновна
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
26.04.1906
Дочь: Ром-Реа Вера Николаевна
Мать ребёнка: Калугина Анна Константиновна
г. Подольск, Московская область
Смерть
12.05.1930
Причина смерти: Убийство