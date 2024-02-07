Калугин Борис Николаевич
Место рожденияг. Подольск, Московская область
Дата рождения01.03.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно