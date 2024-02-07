Калугин Борис Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Борис Николаевич

Место рождения

г. Подольск, Московская область

Дата рождения

01.03.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1903

Отец: Калугин Николай Васильевич

Мать: Калугина Анна Константиновна

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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