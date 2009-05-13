Калугина Мария Дмитриевна
Место рожденияг. Москва
Дата рождения19.08.1923
Дата смерти13.05.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1944
Сын: Калугин Александр Борисович
Отец ребёнка: Калугин Борис Николаевич
г. Москва
Рождение ребёнка
04.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калугин Борис Николаевич
г. Москва
Рождение ребёнка
31.01.1949
Сын: Калугин Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Калугин Борис Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1950
Отец ребёнка: Калугин Борис Николаевич
Смерть
13.05.2009