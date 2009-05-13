Калугина Мария Дмитриевна 19.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калугина Мария Дмитриевна

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Место рождения

г. Москва

Дата рождения

19.08.1923

Дата смерти

13.05.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Борис Николаевич

Рождение ребёнка
08.04.1944

Сын: Калугин Александр Борисович

Отец ребёнка: Калугин Борис Николаевич

г. Москва
Рождение ребёнка
04.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калугин Борис Николаевич

г. Москва
Рождение ребёнка
31.01.1949

Сын: Калугин Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Калугин Борис Николаевич

Рождение ребёнка
13.06.1950

Сын: Калугин Юрий Борисович

Отец ребёнка: Калугин Борис Николаевич

Смерть
13.05.2009

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