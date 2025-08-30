Белкина (Калугина) Наталья Борисовна
женский, родилась 04.02.1946, г. Москва
ОтецКалугин Борис Николаевич01.03.1903 г.р.
МатьКалугина (Степанчикова) Мария Дмитриевна19.08.1923 г.р.
Супруги
Белкин Лев Николаевич18.05.1942 г.р.
Дети
(Белкина) Кристина Львовна11.03.1968 г.р.
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Место
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Рождение
04.02.1946
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1968
Дочь: (Белкина) Кристина Львовна
Отец ребёнка: Белкин Лев Николаевич
г. Москва