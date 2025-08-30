Белкина (Калугина) Наталья Борисовна 04.02.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Белкина (Калугина) Наталья Борисовна

Автор
АС
Стрежбецкая - Смагина А.

женский, родилась 04.02.1946, г. Москва

Отец
Калугин Борис Николаевич01.03.1903 г.р.
Мать
Калугина (Степанчикова) Мария Дмитриевна19.08.1923 г.р.
Супруги
Белкин Лев Николаевич18.05.1942 г.р.
Дети
(Белкина) Кристина Львовна11.03.1968 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1946

Отец: Калугин Борис Николаевич

Мать: Калугина (Степанчикова) Мария Дмитриевна

г. Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Лев Николаевич

Рождение ребёнка
11.03.1968

Дочь: (Белкина) Кристина Львовна

Отец ребёнка: Белкин Лев Николаевич

г. Москва

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