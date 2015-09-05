(Ром-Реа) Ирина Николаевна 02.04.1933 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Ром-Реа) Ирина Николаевна

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Место рождения

г. Москва

Дата рождения

02.04.1933

Дата смерти

05.09.2015

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1933

Отец: Ром-Реа (Алексеев) Николай Иванович

Мать: Ром-Реа (Калугина) Вера Николаевна

г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Педро Посо Дель Пино

Рождение ребёнка
30.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Педро Посо Дель Пино

Смерть
05.09.2015
Похороны
Неизвестно
Место захоронения и карта с местом погребения: Кладбище: Центральное Адрес кладбища: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, М. Горького, № 25б Муниципальное образование: Городской округ Павловский Посад Вид места захоронения: Одиночное Номер сектора места захоронения: 3 Номер ряда места захоронения: 24 Номер места захоронения: 24

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