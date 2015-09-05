(Ром-Реа) Ирина Николаевна
Место рожденияг. Москва
Дата рождения02.04.1933
Дата смерти05.09.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1933
г. Москва
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Педро Посо Дель Пино
Рождение ребёнка
30.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Педро Посо Дель Пино
Смерть
05.09.2015
Похороны
Неизвестно
Место захоронения и карта с местом погребения: Кладбище: Центральное Адрес кладбища: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, М. Горького, № 25б Муниципальное образование: Городской округ Павловский Посад Вид места захоронения: Одиночное Номер сектора места захоронения: 3 Номер ряда места захоронения: 24 Номер места захоронения: 24