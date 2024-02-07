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Казанцев Константин Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Казанцев Константин Иванович

Мать: Казанцева Александра Маркова

Рождение ребёнка
14.06.1875

Дочь: Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Калугина Анна Константиновна

Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
17.03.1878

Сын: Казанцев Николай Константинович

Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
14.07.1880

Сын: Казанцев Сергей Константинович

Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1882

Дочь: Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна

Рождение ребёнка
12.12.1883

Дочь: Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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