Казанцев Константин Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
14.06.1875
Дочь: Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Калугина Анна Константиновна
Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
17.03.1878
Сын: Казанцев Николай Константинович
Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
14.07.1880
Сын: Казанцев Сергей Константинович
Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1882
Дочь: Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна
Рождение ребёнка
12.12.1883
Дочь: Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Казанцева Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно