Казанцева (Патакина) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1845
Рождение ребёнка
14.06.1875
Дочь: Варвара Константиновна
Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Калугина Анна Константиновна
Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович
Рождение ребёнка
17.03.1878
Сын: Казанцев Николай Константинович
Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович
Рождение ребёнка
14.07.1880
Сын: Казанцев Сергей Константинович
Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович
г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1882
Дочь: Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович
Рождение ребёнка
12.12.1883
Дочь: Евгения Константиновна
Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович
Смерть
Неизвестно