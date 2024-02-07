Казанцева (Патакина) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Патакина) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1845

Отец: Патакин Семен Алексеевич

Мать: Патакина Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.06.1875

Дочь: Варвара Константиновна

Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Калугина Анна Константиновна

Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович

Рождение ребёнка
17.03.1878

Сын: Казанцев Николай Константинович

Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович

Рождение ребёнка
14.07.1880

Сын: Казанцев Сергей Константинович

Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович

г. Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1882

Дочь: Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович

Рождение ребёнка
12.12.1883

Дочь: Евгения Константиновна

Отец ребёнка: Казанцев Константин Константинович

Смерть
Неизвестно
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