Мякотников Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1807 и 1809 ст.
Дата смертиПосле 1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1809 ст.
Отец: Мякотников Михаил Ермолаевич
Мать: Мякотникова Марфа
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829 ст.
Сын: Мякотников Василий Иванович
Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830 ст.
Сын: Мякотников Трофим Иванович
Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Сын: Мякотников Кондрат Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1856 ст.
Сын: Мякотников Панфил Иванович
Мать ребёнка: Мякотникова Василиса Кузьминишна
Рождение ребёнка
26.05.1862 ст.
Сын: Мякотников Никифор Иванович
Мать ребёнка: Мякотникова Василиса Кузьминишна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мякотникова Пелагея
Смерть
После 1883 ст.