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Мякотников Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1807 и 1809 ст.

Дата смерти

После 1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1807 и 1809 ст.

Отец: Мякотников Михаил Ермолаевич

Мать: Мякотникова Марфа

Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829 ст.

Сын: Мякотников Василий Иванович

Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830 ст.

Сын: Мякотников Трофим Иванович

Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Мякотников Кондрат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.02.1856 ст.

Сын: Мякотников Панфил Иванович

Мать ребёнка: Мякотникова Василиса Кузьминишна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.05.1862 ст.

Сын: Мякотников Никифор Иванович

Мать ребёнка: Мякотникова Василиса Кузьминишна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотникова Василиса Кузьминишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотникова Пелагея

Смерть
После 1883 ст.
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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