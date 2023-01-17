Мякотников Кондрат Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1849 ст.
Дата смерти23.10.1884 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.
Отец: Мякотников Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1878 ст.
Дочь: Акишина Евдокия Кондратовна
Мать ребёнка: Мякотникова Анна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1884 ст.
Причина смерти: от употребления в пищу испорченной рыбы