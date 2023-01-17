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Мякотников Кондрат Иванович

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Место рождения

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1849 ст.

Дата смерти

23.10.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849 ст.

Отец: Мякотников Иван Михайлович

Мать: не указана

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
27.07.1878 ст.

Дочь: Акишина Евдокия Кондратовна

Мать ребёнка: Мякотникова Анна Егоровна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотникова Анна Егоровна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
23.10.1884 ст.
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: от употребления в пищу испорченной рыбы
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