Мякотников Михаил Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1776 и 1778 ст.
Дата смерти1822 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1778 ст.
Отец: Мякотников Ермолай
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806 ст.
Сын: Мякотников Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: Мякотникова Марфа
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1809 ст.
Сын: Мякотников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Мякотникова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мякотникова Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1822 ст.