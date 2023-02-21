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Мякотников Михаил Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1776 и 1778 ст.

Дата смерти

1822 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1778 ст.

Отец: Мякотников Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806 ст.

Сын: Мякотников Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Мякотникова Марфа

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1809 ст.

Сын: Мякотников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мякотникова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотникова Марфа

Место жительства
Неизвестно
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
1822 ст.
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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