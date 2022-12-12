Мякотникова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1810 и 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829 ст.
Сын: Мякотников Василий Иванович
Отец ребёнка: Мякотников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830 ст.
Сын: Мякотников Трофим Иванович
Отец ребёнка: Мякотников Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно