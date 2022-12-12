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Мякотникова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1810 и 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1807 и 1809 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1810 и 1811 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1828 и 1829 ст.

Сын: Мякотников Василий Иванович

Отец ребёнка: Мякотников Иван Михайлович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Между 1829 и 1830 ст.

Сын: Мякотников Трофим Иванович

Отец ребёнка: Мякотников Иван Михайлович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякотников Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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