Мякотникова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806 ст.
Сын: Мякотников Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Мякотников Михаил Ермолаевич
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1809 ст.
Сын: Мякотников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Мякотников Михаил Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно