Мякотникова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотникова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1776 и 1778 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1806 ст.

Сын: Мякотников Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Мякотников Михаил Ермолаевич

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1809 ст.

Сын: Мякотников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мякотников Михаил Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякотников Михаил Ермолаевич

Место жительства
Неизвестно
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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