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Мякотников Никифор Иванович

Место рождения

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

26.05.1862 ст.

Дата смерти

28.06.1918

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1862 ст.

Отец: Мякотников Иван Михайлович

Мать: Мякотникова Василиса Кузьминишна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
25.01.1882 ст.

Жена: Мякотникова Пелагея Тимофеевна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Военная служба
С 28.11.1883 по 12.09.1890 ст.
Род войск: Флот Воинское звание: Матрос 1 ст. 1884-1886 гг. - Служил на фрегате "Князь Пожарский" (внутреннее плавание). 1887-1889 гг. - Служил на фрегате "Дмитрий Донской" (заграничное плавание). 189... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1897 ст.

Сын: Мякотников Николай Никифорович

Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Тимофеевна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.

Сын: Мякотников Данил Никифорович

Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Тимофеевна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.

Дочь: Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Тимофеевна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
28.06.1918
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: от болезни ноги
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