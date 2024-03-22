Мякотников Никифор Иванович
Место рождения
Дата рождения26.05.1862 ст.
Дата смерти28.06.1918
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1862 ст.
Бракосочетание
25.01.1882 ст.
Военная служба
С 28.11.1883 по 12.09.1890 ст.
Род войск: Флот Воинское звание: Матрос 1 ст. 1884-1886 гг. - Служил на фрегате "Князь Пожарский" (внутреннее плавание). 1887-1889 гг. - Служил на фрегате "Дмитрий Донской" (заграничное плавание). 189... Показать все
Рождение ребёнка
30.11.1897 ст.
Сын: Мякотников Николай Никифорович
Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.01.1901 ст.
Сын: Мякотников Данил Никифорович
Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.03.1906 ст.
Дочь: Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Мякотникова Пелагея Тимофеевна
Смерть
28.06.1918
Причина смерти: от болезни ноги