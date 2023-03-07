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Мякотников Данил Никифорович

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Место рождения

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.01.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901 ст.

Отец: Мякотников Никифор Иванович

Мать: Мякотникова Пелагея Тимофеевна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
1926

Жена: Мякотникова Агафья Ивановна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.05.1932

Сын: Мякотников Василий Данилович

Мать ребёнка: Мякотникова Агафья Ивановна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Развод
Неизвестно

Жена: Мякотникова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякотников Николай Данилович

Мать ребёнка: Мякотникова Агафья Ивановна

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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