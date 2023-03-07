Мякотников Данил Никифорович
Место рождения
Дата рождения01.01.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1901 ст.
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
17.05.1932
Сын: Мякотников Василий Данилович
Мать ребёнка: Мякотникова Агафья Ивановна
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мякотников Николай Данилович
Мать ребёнка: Мякотникова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно